Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. TSK içinde yuvalanan FETÖ'cü alçakların cunta girişimi, milletin göğsünü siper etmesi, liderinin arkasından sokaklara dökülmesi ile engellendi. Türkiye'nin darbeler tarihine kara bir halka daha eklenmesini millet kanı ile, canı ile destan yazarak engelledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü alçakların füzeler yağdırdığı, yaylım ateşine tuttuğu vatandaşlarımızdan binlercesi yaralanırken, 251'i ise şehadete koştu. Minnetle anılan şehitlerimiz bu yılda 3 bin etkinlikle dünya genelinde hayır ile yad edilecek.

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BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNİ KÜLLİYE'DE MİSAFİR EDECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok etkinlikte yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Önlemler çerçevesinde gerçekleşecek etkinlikler 15 Temmuz haftası süresince devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin destanının 4'üncü yaş gününde öğleden sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

ULUSA SESLENECEK

Başkan Erdoğan, 4 yıldır her 15 Temmuz'da olduğu gibi yine ulusa seslenecek. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında önemli mesajlar verecek.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA 3 BİN PROGRAM

Türkiye'de 1609'u kamu kurumları, 521'i üniversiteler, 108'i de sivil toplum örgütleri olmak üzere toplam 2 bin 238 etkinlik yapılacak. Program sayısının Türkiye dışında ise 752 olması bekleniyor. Böylece bugünkü 15 Temmuz etkinliklerinin faaliyet toplamı 3 bini bulacak. Bu rakam önceki yıllarda 1500 civarındaydı. Bu yıl etkinlikler 2 katına çıkarıldı.

15 TEMMUZ PROGRAMI

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde önceki yıllarda yapılan kalabalık kutlamalar yapılmayacak. Az kişinin katıldığı etkinlikler düzenleniyor

Ömer Halisdemir'in şehit edildiği an olan 02.16'da kırmızı beyaz renklerdeki balonlar uçurulacak. Demokrasi nöbetçileri, Mecliste 15 Temmuz gecesi saat 02.32'de bombalanan alana çelenk bırakacak. Meclis'teki anma törenleri, TBMM Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre bugünki resmi program 11.00'de Edirnekapı Şehitliği'ndeki ziyaretle başlayacak. Saat 12.00'de Sultanahmet Meydanı'nda III. Ahmet Çeşmesi önünde lokum ve şerbet ikramı olacak. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği ile birlikte Sultanahmet Camisi'nde mevlid okutulacak. Gece 00:13'te ise tüm camilerde sela okunacak.

İstanbul'daki belediyeler de tarihe kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde programlar düzenledi. Esenler Belediyesi şehitlerin kabrini ziyaret edecek, şehit yakınlarına ve gazilere ev ziyareti yapacak. Gece ise 50'şer kişilik gruplar halinde birer saat nöbet tutulacak. Eyipsultan Belediuyesi, Kağıthane Belediyesi ve Sultangazi Belediyesi de demokrasi nöbeti organize ediyor.

Sultangazi Belediyesi 15 rakamı şeklinde "Demokrasi Labirenti" kurarak darbelere dikkat çekiyor. Labirent 6 darbe girişimine atıfta bulunmak adına 6 çıkmaz yoldan oluşuyor.

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