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: 'da ortalık savaş alanına dönmüştü! Kaymakam saniyelerle ölümden döndü...

haberi: 'da bu sabah 10.00 sıralarında kontrolden çıkan kamyonet dehşeti yaşattı. Karşı şeride geçerek 2 araca çarpan kamyonet 4 kişiyi yaraladı. Kazadan Bağcılar Kaymakamı'nın son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Kaymakamın makam şoförü kamyoneti fark edince ara sokağa girdi. Kaymakam, yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 17:52 Son Güncelleme: 15.7.2020 18:05 ABONE OL
Son dakika: Bağcılar'da ortalık savaş alanına dönmüştü! Kaymakam saniyelerle ölümden döndü...

'da kamyon dehşetinden son anda direksiyon kırarak kurtulan otomobilin, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın makam aracı olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Bağcılar'da ortalık savaş alanına dönmüştü! Kaymakam saniyelerle ölümden döndü...

Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Refüjü aşan kamyon ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Son dakika: Bağcılar'da ortalık savaş alanına dönmüştü! Kaymakam saniyelerle ölümden döndü...

Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı.

Son dakika: Bağcılar'da ortalık savaş alanına dönmüştü! Kaymakam saniyelerle ölümden döndü...

KAYMAKAM SON ANDA KURTULDU

Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazadan son anda direksiyon kırarak kurtulan siyah otomobilin Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın makam aracı olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ı anmak için Kirazlı Mezarlığı'ndaki programa giden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan kaza sırasında kamyonun önüne çıkan ilk otomobildeydi.

Son dakika: İstanbul Bağcılar'daki dehşet anları güvenlik kamerasında | Video

Son dakika: Bağcılar'da ortalık savaş alanına dönmüştü! Kaymakam saniyelerle ölümden döndü...

Eldivan'ın şoförü üzerlerine gelen kamyonu fark ederek direksiyon kırdı ve ara sokağa girdi. Kazanın ardından otomobilinden inen Eldivan ve şoförü kamyonun çarptığı otomobildekilere yardım etti.

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Son dakika: Bağcılar'da ortalık savaş alanına dönmüştü! Kaymakam saniyelerle ölümden döndü...
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