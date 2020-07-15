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SON DAKİKA: Bakan Koca günlük vaka sayılarını açıkladı

Türkiye'de coronavirüs vaka sayıları kaç oldu? Son dakika bilgisine göre, Sağlık Bakanı günlük coronavirüs rakamlarını paylaştı. 2020 tarihine ait 947. Vefat eden kişi sayısı ise 17 oldu.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 20:46 Son Güncelleme: 15.7.2020 20:49 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Koca 15 Temmuz günlük vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2020 tarihine ait günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre 15 Temmuz 2020 tarihine ait vaka sayısı 947 ve vefat eden kişi sayısı ise 17.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

"1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor."

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SON DAKİKA: Bakan Koca 15 Temmuz günlük vaka sayılarını açıkladı
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