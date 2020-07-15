Son dakika: Başkan Erdoğan'ın uçağını indiren kule görevlileri konuştu: Bir anda 4-5 F-16 gördüm...

Darbeci askerlerin kule ile irtibata geçmediğini olayların büyümesinin ardından kimseye güvenemediklerini belirten Özerman, "Biz havadaki tüm uçakları biliriz. O gece herhangi bir koordinasyon, iletişime geçme durumu yoktu. Uçak tanımı bile yapılmamıştı. Sivil uçaklar da dahil hepsi tehlike altındaydı. Koordinasyon çok önemliydi ama o anda hiçbir şekilde askeriyeye de güvenemiyorduk. Kimin düşman kimin dost olduğunu bilemiyorduk" diye konuştu.

Hava trafik kontrolörü Enver Yavuz, en önemli ayrıntının Erdoğan'ın uçağının adının yolcu uçağı gibi gösterilmesi olduğun ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı uçuşları genelde özel çağrı adıyla yapılır. Fakat Dalaman'dan kalkarken dâhiyane bir fikirle yolcu uçağı adı verilmiş. Yolcu uçağı adı verildiği için havada bulunan bütün sorunlar bertaraf edilmiş oldu" dedi.