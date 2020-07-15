Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazi Meclis'te 15 Temmuz anma törenine katılıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan 15 Temmuz Anıtına yanındakilerle beraber yürüdü. Erdoğan, anıta çelenk bırakıp, dua etti. Başkan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN TBMM'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye geldi. Erdoğan, buradaki 15 Temmuz etkinliklerine katıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı | Video

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