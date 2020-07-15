Son dakika: İngiltere'den bomba SİHA itirafı: İddiaların yarısı bile doğru ise...

İngiltere'nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, "Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2'leri Libya'a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA'lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı." diye konuştu.