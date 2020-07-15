Son dakika: İngiltere'den bomba SİHA itirafı: İddiaların yarısı bile doğru ise...

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Son dakika: İngiltere'den bomba itirafı: İddiaların yarısı bile doğru ise...

Son dakika haberi: Ben Wallace, Türk 'ları ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. 'nin ve 'de SİHA'lar ile büyük etki yarattığını söyleyen Wallace, "İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir." dedi. İşte İngiltere Savunma Bakanı'nın Türk SİHA'ları ile ilgili o sözleri...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 14:55 Son Güncelleme: 15.7.2020 15:03 ABONE OL
Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı'ndan SİHA itirafı: Oyun değiştirici nitelikte...

Ben Wallace, 'nin insansız hava araçlarını (İHA) ve 'de etkili biçimde kullanmasının "oyun değiştirici" nitelikte olduğunu bildirdi.

Hava ve Uzay Gücü Konferansında konuşan Wallace, İHA konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı'ndan SİHA itirafı: Oyun değiştirici nitelikte...

İngiltere'nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, "'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2'leri 'a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA'lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı." diye konuştu.

Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı'ndan SİHA itirafı: Oyun değiştirici nitelikte...

"(Türk İHA'ları) Geçen yıl temmuz ayında Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler." diyen Wallace, şunları kaydetti:

Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı'ndan SİHA itirafı: Oyun değiştirici nitelikte...

"Ya da 'nin 'de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esed rejimi ağır kayıplar verdi.

Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı'ndan SİHA itirafı: Oyun değiştirici nitelikte...

'3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir."

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Son dakika: İngiltere'den bomba SİHA itirafı: İddiaların yarısı bile doğru ise...
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