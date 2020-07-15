Stada 15 Temmuz pankartı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'a, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla pankart asıldı. Şehit fotoğraflarının yer aldığı pankartta "15 Temmuz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz..." ifadeleri kullanıldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda anma dalışı düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, bugün 17.00'de, Beylerbeyi Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin, "Havada, karada, denizde, 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Dalgıçlarımız denizden şanlı bayrağımızı çıkaracak." denildi. Dalış etkinliğinin ardından "Valide Sultan Gemisi" ile boğazda anma gezisinin yapılacağı da aktarıldı.