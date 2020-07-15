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gibi bebeği de koruyor

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Vatanı gibi Buğlem bebeği de koruyor
Ankara'da darbe girişiminde yüzüne şarapnel parçası isabet eden Mustafa Sarı (49), çok sevdiği polislik mesleğinden malulen emekli olunca "Vatana borcum asla bitmez" diyerek Buğlem bebeğin koruyucu ailesi oldu. Sarı, 25 günlükken koruyucu ailesi oldukları Buğlem'e yuvalarının kapısını açtı. Bugüne kadar üç çocuğuna olduğu gibi Buğlem bebeğin de 9 aydır üzerine titreyen Sarı "15 Temmuz'da olduğu gibi Buğlem için de elimden geleni yapacağım. O bizim her şeyimiz" dedi. Gürcü Sarı ise "Eşim, yaşadığı tüm zorluklara rağmen kimsesiz bir çocuğun da yüzünü güldürmek istedi. Bizi çok mutlu etti" diye konuştu. AA
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Vatanı gibi Buğlem bebeği de koruyor
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