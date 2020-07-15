YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl erken açıklanacak mı? 2020 YKS üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi!

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sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl erken açıklanacak mı? 2020 YKS üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Üniversite sınavı kapsamında 2020 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılım gösteren milyonlarca aday, 'den yapılacak olan 'YKS sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyor. Adayların tercihlerin sırasında kullanacakları puan, üniversitesi sınavı sonucu ile belli olacak. ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama yapılarak YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve gün bilgisi paylaşıldı. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi ve ÖSYM sorgulama sayfası...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:05 Son Güncelleme: 15.7.2020 10:05 ABONE OL
YKS sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2020 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

Üniversite sınavı kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz haftalarda milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Temmuz ayı ortalarına gelinirken 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyiş de sürüyor. 'nin daha önce belirttiği üniversite sınavı sonuç tarihi için heyecan kat sayısı giderek artıyor. Zira, öğrencilerin tercihlerde kullanacakları puanlar, sınav sonuçları ile belli olacak.

2020 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber 'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı;

YKS sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2020 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2020 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2020 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2020 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklanma tarihi!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. , tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl erken açıklanacak mı? 2020 YKS üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi!
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