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gazisi 15 Temmuz’da ikiz sevinci yaşadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
15 Temmuz gazisi 15 Temmuz’da ikiz sevinci yaşadı
15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önünde darbecilerin ateşiyle yaralanan gazi polis memuru Servet Acun'un 15 Temmuz'un 4'üncü yıldönümünde ikiz evladı dünyaya geldi. Özel bir günde ikiz bebek sahibi olan Ayça Acun (33) ve gazi Servet Acun (30) çifti yaşadıkları mutluluğu şu ifadelerle anlattı: "15 Temmuz bizim için çok özel bir gündü. Şimdi kat kat daha özel hale geldi. İnşallah vatana millete Türk milletine hayırlı evlatlar yetiştireceğiz." İkizlere Ahmet ve Emin ismi verildi.
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15 Temmuz gazisi 15 Temmuz’da ikiz sevinci yaşadı
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