3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-KaplanOperasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da dün gri listeden bir teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, "Sayı 406'ya düştü" dedi.