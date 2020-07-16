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3 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da dün gri listeden bir teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, "Sayı 406'ya düştü" dedi.
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3 terörist etkisiz hale getirildi
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