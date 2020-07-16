81 ilde ‘unutma unutturma’ temalı etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gece de vatandaşlar bazı noktalarda demokrasi nöbeti tuttu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ayasofya Camii önündeki meydanda 'Unutma unutturma' temalı 100 kişilik kareografi gösterisi gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Ankara Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde konser verdi. Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding tarafından dokunan 3 bin 38 metrekarelik Türk Bayrağı, Kadir Has Stadyumu'nun çimlerine serildi. İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'nin duvarlarında da FETÖ'nün ihaneti ve milletin ortaya koyduğu direniş ışık gösterisiyle canlandırıldı.