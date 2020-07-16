Bakan Koca: 1000’in altındaki ikinci günümüz

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 419 oldu. 1013 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1206, entübe hasta sayısı 401 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" paylaşımını yaptı.