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Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı

Sağlık Bakanı , 7 polisin şehit olduğu 'da keşif uçağının düşmesi ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Olay yerine görevlendirilen 3 UMKE Ekibimizle 112 Acil Ambulanslarımızın sonuca müdahale etme şansı maalesef olmadı." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 17:26 ABONE OL
Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 polisin şehit olduğu Van'da keşif uçağının düştüğü bölgeye giden sağlık ekiplerinin, sonuca müdahale etme şansının olmadığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyetimize bağlı bir keşif uçağı, dün gece, Van-Hakkari görev uçuşu sırasında Artos Dağı'na çarparak düştü. 7 şehidimiz var. Olay yerine görevlendirilen 3 UMKE Ekibimizle 112 Acil Ambulanslarımızın sonuca müdahale etme şansı maalesef olmadı. Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

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Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı
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