Başsavcıya FETÖ borsası iftirasına 2,5 yıl hapis

Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz hakkında FETÖ borsası oluşturup kendine maddi menfaat temin ettiği iddiasıyla yerel bir internet haber sitesinde yazılar kaleme alan Berat Gonca hakkında Başsavcı Yavuz'un şikâyeti üzerine 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sanık ifadesinde, "Samsun'da üst düzey yargı mensubu 1,5 milyon TL'lik yazlık yaptırdı? başlıklı haber bana aittir. İma ettiğim kişi yoktur. Bana çeşitli yerlerden vatandaşlar Samsun Adliyesinde üst düzey yargı mensubu şeklinde bilgi verince bu haberi yazdım. Bu yargı mensubunun Samsun'daki görev yaptığı sürede servet sayılabilecek malvarlığına sahip olduğunu, Atakum İlçesinde geniş bir arazide 1,5 milyon liralık yazlık yaptırdığını, ayrıca Samsun'da kendine Jeep satın aldığını, öncesinde daha mütevazı hayat sürdüğünü yazdım. FETÖ'nün etkili olduğu Samsun'da FETÖ borsası olduğunu, bu yargı mensubunun da Güneydoğu'ya atanmasından sonraki malvarlığı ile ilgili artışın Adalet Bakanlığına ulaşması gerektiğini iddia mahiyetinde yazdım. Duyumlardan yola çıkarak yazdım. Ancak elimde iddiaların dayanağı olabilecek bir belge yok. FETÖ sanıkları alt sınırdan cezalandırıldığı için bu cezalar bölge istinaf ve Yargıtay tarafından bozuluyordu" dedi. Sanık suçun işlendiği yerin Samsun olduğunu belirterek davanın naklini talep etti. Mahkeme talebi reddetti.

BAŞSAVCI DURUŞMAYA MAĞDUR OLARAK KATILDI

Duruşmada müşteki olarak ifadesi alınan Başsavcı Ahmet Yavuz, "Sanığın kastettiği kişi şahsımdır. Çünkü yaz kararnamesiyle Samsun'dan Güneydoğu'ya ataması yapılan tek üst düzey yargı mensubu benim. Haberde sözü edilen Jeep Başsavcılıkça kullanılan resmi araçtır. Sanık tarafıma iftira içeren yazıları ısrarla yazmayı sürdürmüş dosyaya belge sunamamıştır. Duyumla haber olmaz. Hakkımda soruşturma başlatılmasını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, HSK ve Adalet Bakanlığına basın yayın organında açık mektup adı altında şikâyet içerikli yazılar yazmıştır. Tümü iftira içerikli yazılar basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Basın özgürlüğü Anayasal güvence altına alınmış olsa da bu özgürlük sınırsız değildir. Sanığın kastının yoğunluğu ve suç işlemedeki ısrarcı tutumu göz önüne alınarak cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

O JEEP 30 İLİN BAŞSAVCISINA VERİLMİŞ

Mahkeme, dosyaya sunulan 2019 Adli ve İdari yargı ana yaz kararnamesi incelendiğinde, mağdur Ahmet Yavuz dışında Güneydoğu'ya üst düzey yargı mensubu atamasının olmadığına dikkat çekti. Atakum İlçe Tapu Müdürlüğü ile yapılan yazışmada gelen cevaba göre, Ahmet Yavuz adına kayıtlı aktif veya pasif taşınmaz kaydı bulunmadığını ifade etti. Mahkeme, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesiyle yapılan yazışmada da Ahmet Yavuz adına Jeep marka ve Jeep tarzında araç kaydı bulunmadığının altını çizdi. Mahkeme, sanığın, tapu kayıtları aleni ve açık olmasına rağmen mağdur Ahmet Yavuz'a ait olduğunu iddia ettiği taşınmazlarla ilgili mesleği gereği basit bir araştırmayla kolayca öğrenebilme hakkına sahip iken bunu kullanmayıp duyum ve dedikodulara dayalı haber yaptığını kaydetti. Rüşvetle satın alındığı imasında bulunduğu Jeep marka aracın Türkiye'de Büyükşehir statüsündeki 30 ilin başsavcılarının tamamına can güvenlikleri nedeniyle makam aracı olarak tahsis edildiğine vurgu yapan mahkeme, sanığın bunu bile basit bir araştırmayla öğrenebilme durumu olmasına rağmen iftira içeren haberleri kasıtlı hazırladığı ve bu suçun özel kasıtla işlenen suç olduğu belirtildi.

İFTİRA SUÇU SABİT OLUNCA 2,5 YIL HAPİS

Mahkeme, sanık Berat Gonca'nın habercilik sınırlarını aşarak asıl amacının Ahmet Yavuz hakkında soruşturma açılmasını sağlamaya yönelik olduğundan dolayı iftira suçu sabit olduğundan 2,5 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından cezasında indirim ve erteleme yapılmadı. Sanığın Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinde daha önce aldığı başka bir mahkûmiyeti ertelendiği için bu cezasıyla ilgili kararın Samsun'a gönderilerek ihbarda bulunulmasına ve önceki erteleme kararının da kaldırılarak cezasının infaz edilmesine karar verdi. Diyarbakır'a atandıktan sonra Oda TV ve Cumhuriyet gazetesi, Yavuz hakkında algı operasyonu ve karalama kampanyası başlatmıştı.