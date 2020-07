Binali Yıldırım: O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir

Ege Üniversitesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında anma töreni düzenlendi. Törene AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve vatandaşlar katıldı. Oturma düzeni koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programa katılanların ateşleri ölçüldü. Protokol, birbirleriyle tokalaşmadan selamlaştı.



Tören kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ile 15 Temmuz Hatıra Korusu'nun açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Binali Yıldırım, "15 Temmuz günü bayrak inmedi, ezan dinmedi. Ülkenin geleceğine dimdik sahip çıkan millet vardı. Bir kez daha gördük ki bu ülkeyi alt etmek, bu ülkeye kalkışmalarla, darbelerle diz çöktürmek o kadar kolay değil. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Mutlak bir zaferle bayrağımız tekrar en yükseklerde dalgalanmaya devam etmiştir" dedi.



'15 TEMMUZ BİR YÖNÜYLE İHANET, BİR YÖNÜYLE ZAFERDİR'



Konuşmasında Van ve Siirt'teki şehitlere rahmet dileyen Yıldırım, "Maalesef 7 kahraman polisimiz, 2 özel harekatçı polisimiz olmak üzere 9 şehidimiz var. Şehitlerimize Rabbim'den rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin üzüntülerini paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizden biri de İzmirli. Yarın cenazesini defnedeceğiz. Dün 15 Temmuz gününü, alçak darbe girişiminin kalkışmanın dördüncü yıldönümünü hep beraber andık. 15 Temmuz bir yönüyle ihanet, bir yönüyle de zaferdir. İhanet tarafına gelince, yıllarca bürokraside, askeriyede, emniyette, medyada, yargıda, özel ve kamunun bütün alanlarında sinsi bir şekilde örgütlenmiş devletin imkanlarıyla bir takım yerlere gelmiş, alçak terör örgütü mensuplarının aziz milletimize, güzel ülkemize yaptıkları en büyük ihanetin adıdır" diye konuştu.



'ÇÜNKÜ ÇAĞRI LİDERDEN GELDİ'



15 Temmuz gecesi yaşananları da hatırlatan Yıldırım, "15 Temmuz gecesi saat 22.00'de biz 'Bu bir kalkışmadır' dedik. Bunlar, asker üniforması giymiş terör gruplarıydı, hainlerdi. Bunlarla vatanını, milletini, bayrağını seven askerlerimizi, polislerimizi karıştırmamak gerekir. İlerleyen saatlerde de bunu hep beraber gördük. Cumhurbaşkanımın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlılığı ve aziz milletimizin meseleye sahip çıkmasıyla beraber o gece alçaklara dünyayı dar ettik. Hain kalkışma millettin zaferiyle gün ışığında son buldu. Bayrağını alan meydanlara indi. Niye indi? Çünkü çağrı liderden geldi. Millet liderine güvendi. Hükümetine güvendi" diye konuştu.



'GENÇLER APOLİTİKTİR TEZİ ÇÜRÜDÜ'



Gençlerin de o gece meydanlarda olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yıllarca, gençler apolitiktir, ülke meselelerine ilgisizdir tezi o gece çöktü. O gece farklı düşünce, farklı siyasi görüş yoktu. O gece sadece vatan sevgisi vardı. Bağımsızlık, bayrak sevgisi vardı. Herkes bir oldu, beraber oldu. Zaman zaman bu darbe dolayısıyla kurumlarımıza insafsız saldırılar da oldu. Hainler içimizde olabilir ama vatanseverlerimiz daha fazla vardır. Bunu da 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük. Tamamen emperyal güçlerin kontrolüne girmiş zavallılar akılları sıra milletin egemenliğine, milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı'nı ortadan kaldırarak hak etmedikleri bir iktidarı ele geçireceklerini zannettiler."



'O KARANLIK GECENİN HATIRDA KALMASI İÇİN'



Ege Üniversitesi'nde açılışı gerçekleştirilen anıtın oldukça önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bugün biraraya gelmemizin sebebi 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemize birbirinden değerli bilim insanları yetiştiren Ege Üniversitemiz'in 15 Temmuz'u yaşatmak, 15 Temmuz'u gelecek kuşaklara aktarmak üzere yaptığı bu anıtın açılışını yapmaktır. Bunu çok anlamlı buluyorum. İnsan hafızası unutur. Unutmamak için, bir daha kötü tecrübeleri yaşamamak için, o karanlık gecenin hatırda kalması için, şehitlerimizin hatıralarının canlı tutulması için böyle bir anıt ve hatıra korusu yapılmasını önemsiyorum" diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.



'TÜRKİYE SALGINDA EN İYİ SINAVI VERMİŞ ÜLKELERİN BAŞINDADIR'



Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına da değinen Yıldırım, "2020'ye büyük umutlarla girdik ancak ne yazık ki doğal afetler depremler derken mart ayından itibaren dünyayı kasıp kavuran bir salgınla yüzleşmek zorunda kaldık. Halen bu salgın devam ediyor, Ne zaman biteceği konusunda da kesin bir tarih yok. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye bu salgında en iyi sınavı vermiş ülkelerin başında olmuştur. Hiç bir ülke yok ki bu salgından yönetim olarak iktidar olarak güçlenerek çıksın. Tek istisnası Türkiye'dir. Sebebi son 18 yılda sağlık alt yapısına yapılan yatırımdır. Üç ay boyunca normal hayatın dışına çıkıldı ama hayatın akışında büyük bir değişiklik yaşanmadı. 18 yılda iletişim alt yapısını da Türkiye'nin her tarafında güçlü bir şekilde kurduk. İnternetin etkin kullanımıyla hem eğitim hem sağlık hem de diğer bütün alanlarda bulunduğumuz yerden ayrılmadan işlerimizi yapma imkanına sahip olduk. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor" dedi.



'GENÇLERE HATIRLATILMASI LAZIM'



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da konuşmalarında, 15 Temmuz gecesi halkın iradesinin hiçe sayılıp, milli birlik ve beraberliğe kastedildiğine dikkat çekip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sokakları, caddeleri, köprüleri doldurularak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkıldığını anlattılar.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi ve 15 Temmuz Hatıra Korusu'na fidan dikilip, can suyu verildi.