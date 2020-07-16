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çoklu baro düzenlemesini 'ye götürdü

, çoklu baronun kurulmasının önünü açan ve Meclis'te geçtiğimiz günlerde görüşülerek yasalaşan Avukatlık Kanunu'nun iptali için 'ye başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. İçtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 14:32 Son Güncelleme: 16.7.2020 14:39 ABONE OL
CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü

Meclis'te uzun süre AK Parti-MHP ile CHP-HDP-İYİ Parti arasında tartışmalara neden olan baroların yapısıyla ilgili kanun, Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte CHP, Anayasa Mahkemesine itiraz sürecini başlatacağını duyurmuştu.

CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü | Video

CHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU GELDİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Baro Yasası" olarak bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.

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CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü
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