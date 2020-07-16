Meclis'te uzun süre AK Parti-MHP ile CHP-HDP-İYİ Parti arasında tartışmalara neden olan baroların yapısıyla ilgili kanun, Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte CHP, Anayasa Mahkemesine itiraz sürecini başlatacağını duyurmuştu.



CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü | Video

CHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Baro Yasası" olarak bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.