Çirkin paylaşıma tutuklama

Sosyal medya hesabından Hz. Muhammet'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şubesi ekiplerince, Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli M.C.S'yi Fatih'teki evinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hazreti Peygamber hakkında Hazreti Aişe ile evliliğinden dolayı yapılan hakaret sonrası sosyal medyada da binlerce kullanıcı #peygamberehakaretaffedilemez başlığı ile tepkisini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise LGBT üyelerinin yaptığı söz konusu hakaret nedeniyle bu derneklerin derhal kapatılması gerektiğini söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise saldırganın gözaltına alındığını, sosyal medya hesabından yaptığı, "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadesiyle duyurdu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından, "Peygamber Efendimize dil uzatan alçak müfteri için hesap vakti" açıklamasında bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından şunları kaydetti: "Peygamber Efendimiz rahmet elçisidir. İnsanlığı yücelten ilahi mesajın tebliğcisidir. İnsanlığın kurtuluşunun müjdecisidir. Peygamberimize söylenen çirkin söz tüm yüce değerler ve insanlık adına affedilemez"