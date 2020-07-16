‘Futbolda Şike’ davası tekrar başladı! Aziz Yıldırım ve Ali Koç da davaya katıldı

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında olduğu 25 sanık "futbolda şike" davasında yeniden yargılama sonucu beraat etmişti. Ancak Yargıtay 5. Ceza Dairesi verilen beraat kararlarını usulden bozdu. Yargıtay'ın bozma ilamının ardından Yıldırım ve 25 sanığın yeniden yargılanmasına bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlandı.



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"DAVAYI FETÖ FİRARİSİ ZEKERİYA ÖZ BAŞLATMIŞTI"

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişinin adının karıştığı, 3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda şike" soruşturması, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatılmıştı.

ORGANİZE SUÇ ŞÜPHESİ

Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti.



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