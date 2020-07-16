Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

Her gün bir başka şehirden güzel haber geliyor. Tarihi bir doğa güzelliği olan kuyruklu yıldız yaklaşık 7 bin yıl sonra tamamlayacağı yolculuğa çıkmak üzereyken Türkiye'den işte böyle görünüyor....
Tekirdağ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.
PROFESYONEL İSİMLER İYİ KARELER YAKALAYABİLİR
Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla iyi kareler yakalanabileceğini belirten Uskan, bu yıldızın dünya yakınlarından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını söyledi.
ÇEYREK ASRIN EN PARLAĞI
Çeyrek asrın en parlak kuyruklu yıldızı 'Neowise' bu günlerde Dünya'ya en yakın konumdan geçiyor. NASA uzmanları Neowise'ın bu geçişinin ağustos ayının ortasına kadar süreceğini belirtiyor. Türkiye'den de görülen kuyruklu yıldızı detaylı olarak izlemek için ise bir dürbün gerekiyor. NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirtti.
Çeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre'den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, geçen hafta Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ün yörüngesinden sıyrılarak yola çıkmıştı. Kuyruklu yıldız, 3 Temmuz'da Güneş'e en yakın konumdan geçmişti.
5 KİLOMETRE ÇAPINDA
Güneş'e yakınlığı nedeniyle parlaklığı artan ve kuyruğu uzayan Neowise, bu haliyle gün batımından kısa bir süre sonra Dünya'dan görünmeye başlandı. NASA uzmanlarına göre, kuyruklu yıldız Neowise 5 kilometre çapında. Neowise'ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4.6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu belirtiliyor.
7 BİN YIL SONRA GERİ GELECEK
Neowise, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayının ortasına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek. Uzmanlara göre, ışık kirliliğinin olmadığı karanlık gökyüzünde çıplak gözle de görülebilecek olan Neowise'ı tam olarak izleyebilmek için bir dürbün işe yarayacak. NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirterek, "Bir sonraki geçişi beklemenizi tavsiye etmem" dedi. Neowise geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara, Konya, Aksaray, Bursa ve Van semalarında da görüntülendi.
Kuyruklu yıldız, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayı ortalarına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek.
Anadolu Ajansı'nın objektifi ise kuyruklu yıldızı, İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntüledi.
Neowise ayrıca Van semalarında da kendini gösterdi.