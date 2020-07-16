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Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise 'den böyle görüntülendi!

'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, Amerika Birleşik Devletleri ve Havacılık Ajansı () tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntüledi.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 17:06 Son Güncelleme: 16.7.2020 17:13 ABONE OL
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

Her gün bir başka şehirden güzel haber geliyor. Tarihi bir doğa güzelliği olan kuyruklu yıldız yaklaşık 7 bin yıl sonra tamamlayacağı yolculuğa çıkmak üzereyken 'den işte böyle görünüyor....

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

Tekirdağ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

PROFESYONEL İSİMLER İYİ KARELER YAKALAYABİLİR

Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla iyi kareler yakalanabileceğini belirten Uskan, bu yıldızın dünya yakınlarından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını söyledi.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

ÇEYREK ASRIN EN PARLAĞI

Çeyrek asrın en parlak kuyruklu yıldızı 'Neowise' bu günlerde Dünya'ya en yakın konumdan geçiyor. uzmanları Neowise'ın bu geçişinin ağustos ayının ortasına kadar süreceğini belirtiyor. 'den de görülen kuyruklu yıldızı detaylı olarak izlemek için ise bir dürbün gerekiyor. NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirtti.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

Amerikan ve Havacılık Ajansı () tarafından mart ayında keşfedilen ve adını NEOWISE teleskobundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı", 11 Temmuz'da Dünya'ya en çok yaklaştığı konumdan geçti.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

Çeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre'den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, geçen hafta Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ün yörüngesinden sıyrılarak yola çıkmıştı. Kuyruklu yıldız, 3 Temmuz'da Güneş'e en yakın konumdan geçmişti.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

5 KİLOMETRE ÇAPINDA

Güneş'e yakınlığı nedeniyle parlaklığı artan ve kuyruğu uzayan Neowise, bu haliyle gün batımından kısa bir süre sonra Dünya'dan görünmeye başlandı. uzmanlarına göre, kuyruklu yıldız Neowise 5 kilometre çapında. Neowise'ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4.6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu belirtiliyor.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

7 BİN YIL SONRA GERİ GELECEK

Neowise, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayının ortasına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek. Uzmanlara göre, ışık kirliliğinin olmadığı karanlık gökyüzünde çıplak gözle de görülebilecek olan Neowise'ı tam olarak izleyebilmek için bir dürbün işe yarayacak. araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirterek, "Bir sonraki geçişi beklemenizi tavsiye etmem" dedi. Neowise geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara, Konya, Aksaray, Bursa ve Van semalarında da görüntülendi.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

Kuyruklu yıldız, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayı ortalarına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

Anadolu Ajansı'nın objektifi ise kuyruklu yıldızı, İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntüledi.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

Neowise ayrıca Van semalarında da kendini gösterdi.

Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
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Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!
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