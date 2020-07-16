Hala görmeyenler için zaman daralıyor! Neowise Türkiye'den böyle görüntülendi!

7 BİN YIL SONRA GERİ GELECEK

Neowise, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayının ortasına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek. Uzmanlara göre, ışık kirliliğinin olmadığı karanlık gökyüzünde çıplak gözle de görülebilecek olan Neowise'ı tam olarak izleyebilmek için bir dürbün işe yarayacak. NASA araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın 7 bin yıl sonra geri döneceğini belirterek, "Bir sonraki geçişi beklemenizi tavsiye etmem" dedi. Neowise geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara, Konya, Aksaray, Bursa ve Van semalarında da görüntülendi.