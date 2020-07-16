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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan polisler için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , " Pervari'de olan 2 polis memurumuza ve 'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 12:10 Son Güncelleme: 16.7.2020 12:24 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit polisler için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Siirt ve Van şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit polisler için başsağlığı mesajı
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