İletişim Başkanlığı 15 Temmuz için iletişim seferberliği başlattı

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz destanı için özel olarak bestelenen senfoniden Dijital Gösterim Merkezlerine, Kuleli Yerleşkesi'nde mapping ve drone gösterisinden uluslararası online panellere kadar geniş bir yelpazede milletin zaferine yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar gerçekleştirdi. İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. Amacımız FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı aziz milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi unutturmamak. Şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Milletimizin zaferinin hafızalarımızda her daim diri kalmasını sağlayacağız. 15 Temmuz'u sanatın, bilimin ve teknolojinin imkanlarından faydalanarak tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferin dördüncü yılında Türkiye genelinde ve yurt dışında düzenlenen anma programlarının koordinasyonu İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Tüm programlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ve darbe girişiminin bütün yönleriyle anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması, yurt dışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı. Programların hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde "15 Temmuz Proje Takip Sistemi" kuruldu. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yurt içinde ve dışında yaklaşık 3 bin program ve faaliyet gerçekleştirildi.



İletişim Başkanlığında dijital çalışmalar öne çıktı

İletişim Başkanlığı, genel koordinasyon görevinin yanında Başkanlık olarak da 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ve yurt dışında dijital imkanları da kullanarak bir dizi program ve projeyi hayata geçirdi. İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli Yerleşkesi'nin duvarlarına milletin darbecilere karşı ortaya koyduğu mücadeleyi video haritalama (mapping) teknolojisi kullanarak görsel bir sunumla aktardı. Gösterimde, "Milletin Zaferi", "Demokrasi Nöbeti Bitmeyecek", "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" mesajları ile Türk bayrağı görseli yer alırken, 15 Temmuz şehitleri de unutulmadı. Gösterim, televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.



Milletin zaferi 200 drone ile gökyüzünde

İletişim Başkanlığı, Kuleli Yerleşkesi semalarında Türkiye'de ilk kez 200 drone ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" de gerçekleştirdi. Gösterinin ilk bölümünde havalanarak bir yıldız şekli oluşturan dronelar, darbe girişimini haber alan halkın bir araya gelişini sembolize etti. Dronelar daha sonra "Milletin Zaferi" mesajını, Türkiye haritasını, dalgalanan Türk bayrağını ve 15 Temmuz logosunu oluşturdu.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, canlılara ve doğaya zarar vermeden, havai fişek kullanmadan çevre dostu bir gösteriye öncülük ettiklerini belirterek, "200 İHA ile Türkiye'de ilk kez bu denli büyük bir gösteriyi hayata geçirdik. Her şey 15 Temmuz Destanını anlatabilmek için" ifadelerini kullandı. Drone gösterisi de televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.



Fahir Atakoğlu'ndan "15 Temmuz Destanı" senfonisi

Dünyanın önde gelen bestecilerinden Fahir Atakoğlu, 15 Temmuz Milli Mücadele ruhunu, İletişim Başkanlığının öncülüğünde notalara döktü. "15 Temmuz Destanı" senfonisi, 15 Temmuz hatırasını müzik aracılığıyla da yaşatacak kalıcı bir eserin ortaya çıkmasına vesile oldu. Fahir Atakoğlu, bu senfonik eseri ilk kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahneledi. Konsere tasavvuf müziği sanatçısı Sami Özer de eşlik etti. "15 Temmuz Destanı" bestesinin her bir bölümünde darbe girişiminin önemli anları ve mekanları notalarla anlatıldı. Eser, "İhanet", "Şeref", "Marmaris", "Sela", "Çağrı", "Başkomutan", "Milletin Evi", "Şehitler Köprüsü" ve "Demokrasi Nöbeti" adlı bölümlerden oluştu. Konser, 14 Temmuz akşamı televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlandı.



"15 Temmuz 15 Panel"

İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün uluslararası yapılanması, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk milletinin direnişi dünya kamuoyuna anlatmak üzere "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı programı hayata geçirdi. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş İspanya, Guatemala ve Etiyopya olmak üzere 15 ülkenin başkentini merkeze alarak online webinar şeklinde düzenlenen paneller, İletişim Başkanlığı Youtube kanalından yayınlanıyor.



15 Temmuz, Dijital Gösterim Merkezlerine taşındı

İletişim Başkanlığı, Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi ve kazanılan zaferi dijital ortamda sergiledi. Ziyaretçilerin Covid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlandığı Dijital Gösterim Merkezlerinde görme engelliler için "görme engelli yolu", işitme engelliler için de işaret dili ile anlatım imkanı sağlandı. 360 derece görsel deneyim ve üç boyutlu hologram teknolojisinin kullanıldığı merkezlerde, FETÖ'nün gerçek yüzünün anlatıldığı ve 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı özel gösterim alanları da yer aldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nde Dijital Gösterim Merkezlerini ziyaret edenlere üç boyutlu dijital gerçeklik (VR) videolarının izlenebildiği VR gözlükler ve Türk bayrağı hediye edildi.



Milletin Zaferi 3D dijital gerçeklik videosunda

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin mücadelesinin ve zaferinin anlatıldığı üç boyutlu (3D) bir dijital gerçeklik (VR) videosu hazırladı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı 3D dijital gerçeklik videosu, İletişim Başkanlığının bu yıla özel olarak ürettiği VR gözlüklerinin de ilk içeriği olma özelliğini taşıyor. İletişim Başkanlığının YouTube kanalında yayınlanan videonun izlenebildiği VR gözlükler, İletişim Başkanlığının Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere ücretsiz olarak hediye edildi.



Ayasofya meydanında 15 Temmuz koreografisi

İletişim Başkanlığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya meydanında sergilendi. Ayasofya Camii'nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu. Çalışmada ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "15 Temmuz'u unutma" ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" mesajlarını içeren koreografilere yer verildi.



"15 Temmuz: Milat" filmi

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin dünya demokrasi tarihi açısından milat olduğunu anlatan bir film de hazırladı. "15 Temmuz 2016: Dünya Demokrasileri İçin Milat" mesajının vurgulandığı filmde, Türk milletinin destansı bir mücadeleyle dünya demokrasi tarihinde bir ilke imza atarak darbe girişimini püskürtmesi canlandırıldı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, 15 Temmuz 2016'ya kadar dünya tarihinde bizzat halkın direnciyle engellenmiş bir darbe girişimi olmadığına işaret edildi. Filmde, "Türk milleti o gece, demokrasi için ülkesinin geleceği için, 7'den 70'e birlik oldu. Canını ortaya koydu. Tarih yazdı ve hain darbe girişimini önledi. Türk milleti o gece bir destan yazdı. Bu, dünya darbeler tarihi için, demokrasi için bir milattır. O gece iradesine ve egemenliğine sahip çıkan millet, çıplak elleriyle 5 demokrasiye kast eden hain cunta heveslilerinin dayanışma ve cesaretle nasıl püskürtülebileceğini tüm dünyaya göstermiştir." mesajı verildi.



Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu

İletişim Başkanlığı öncülüğünde geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve askeri darbeler konusunda ilk ve tek büyük veri çalışması olan Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu bu yıl da devam etti. 15 Temmuz ruhunu teknoloji ve inovasyonla buluşturan Hekoton, demokratik işleyişe sekte vuran darbelerin sonuçlarının gözler önüne serilmesi ve askeri darbelere dair büyük verinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi.



15 Temmuz Kısa Film Yarışması

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve milletin onurlu direnişini sinema üzerinden anlatacak çalışmaların desteklenmesi ve öne çıkarılması amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışmasının ödül töreni de bu hafta içinde gerçekleştirilecek.



15 Temmuz Şehitleri Hat Sergisi

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşın isminin Türkiye haritası üzerinde her parçasında "Kahraman Şehit" ifadesinin bulunduğu tuvallere yazıldığı bir çalışmaya da imza attı. Çalışma, İletişim Başkanlığının Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilerle buluşuyor.



15 Temmuz Kurumsal Kimlik Çalışması

Tüm kurumların 15 Temmuz'a ilişkin program ve projelerinde içeriğin yanı sıra görsel bir bütünlüğün de sağlanması amacıyla İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz logosu başta olmak üzere hazırlanan kurumsal kimlik çalışması güncellendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde kullanması için çeşitli görsel materyaller "15temmuz.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Hazırlanan videolar ve diğer görsellerin 15 Temmuz haftası boyunca sosyal medya mecralarında, havalimanlarında, garlarda, THY'nin uçak içi ekranlarında yayımlanması sağlandı. 15 Temmuz özel tasarımı TCDD'ye ait Yüksek Hızlı Trene ve Üsküdar Belediyesi Valide Sultan gemisine giydirildi.

İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Mehteri" ve "Yiğitler Destanı" adlı müzik eserleri ve kliplerinin yanı sıra 15 Temmuz temalı birçok kısa film, video ve görsel ile sosyal medya mecralarında da milli birlik ve demokrasi zaferinin anılmasını sağladı.