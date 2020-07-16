İşte Batı'nın Ayasofya samimiyetsizliği: 18 ülkede 329 Türk mimari eserini kiliseye çevirdiler

"Sofya'da bir gecede 7 minare dinamitlendi"

Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz, Türk eserlerinin siyasi ve mekansal gerekçelerle değiştirildiğini belirterek, "Şehir merkezlerindeki büyük anıtsal Türk yapıları ve özellikle de minareler Türk hakimiyetini dolayısıyla İslamı simgeledikleri için yok edilmesi gereken ilk hedef olarak görülüyor. Çok hazindir, Sofya'da 1878'de bir gecede dinamitlerle 7 minare yıktırılıyor." diye konuştu.

Fotoğrafta, Sofya'da Mimar Sinan'ın tarafından yapılan ve sonradan kiliseye çevrilen Mehmed Paşa Camisi (İmaret Kara Cami) görülüyor.