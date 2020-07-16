Kovid hastası olan vatandaş anlattı: Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım

Bir görüşme için gittiği Kızıltepe ilçesinde bir anlık dalgınlıkla 5 dakikalığına maskesini çıkardığını ifade eden Sümer, "3 ay evden çıkmadım. Sadece 5 dakika bir arkadaşla araçta maskesiz oturdum. Ondan sonra hastalığı kaptım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Sürekli elimizi yıkayalım." dedi.

Sümer, hastalığın kendisine arkadaşından bulaştığını anlatarak, kendisi ile arkadaşının da tedavi gördüğünü kaydetti.