Kurtuluş Savaşı neyse 15 Temmuz da odur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 15 Temmuz gecesi FETÖ' nün gözü dönmüş pilotlarının TBMM'ye ilk bombayı attığı yerde düzenlenen törene katıldı. Başkan Erdoğan şöyle konuştu:* 15 Temmuz'da Türkiye'ye saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması, rastgele bir tercih değildi. Bu Meclis, masa başında değil savaş meydanında kuruldu. Bu Meclis, ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından milletimizin umudu olarak yeniden ayağa kaldıran Meclis.* 15 Temmuz'da bomba yağdıran darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyordu. Devletin, vatanı korumak üzere namuslarına emanet ettiği silahları millete çeviren darbeciler, o tetiklere taammüden dokunuyor, bilerek kan döküyor, can alıyorlardı. Eğer güçleri yetseydi, bu Meclis'i taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, ülkenin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekte, kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir etmekte, uğruna nice fedakarlıklar yaptığımız bin yıllık vatanımızı müstevlilere bırakmakta tereddüt etmeyeceklerinden emin olunuz.* 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. Malazgirt'te, Kosova'da, Niğbolu'da. İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse kesintisiz verdiğimiz terörle mücadelede ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki, amacı işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.* Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da, ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur. TBMM'de darbecilere duruşları ve sesleriyle meydan okuyan milletvekillerimiz dahi tek başına 15 Temmuz'u tarihimizin en önemli destanlarından biri yapmaya yeterlidir.* Dünyada kartların yeniden karıldığı, kritik bir döneme girdik. Kimin adına ve ne sebeple olursa olsun hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına yeni prangalar vurmasına göz yumamayız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan yeni dünya düzeninde hak ettiğimiz yeri muhakkak almalıyız. Sokak terörüyle, şiddetle, baskıyla Türk siyasetini esir almaya heveslenenleri, inşallah hep birlikte hüsrana uğratacağız.* (Muhalefete) Gelin bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. 2023 ve 2071 vizyonumuzu hep beraber inşaa edelim.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız tarihin akışını değiştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, siz o gün milletimizi meydanlara davet ettiniz. Aslında siz milletimizi vatan yolunda büyük bir fedakarlığa davet etmiştiniz. Milletimiz cennet vatanını koruyan bir duvar ördü. Ve o duvar milletimizin istikbalini korudu."Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma törenleri kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Külliye'den, 15 Temmuz'da şehit düşenlerin yakınları ve gazilerle, mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde yürüyerek anıta geçen Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri anısına anıta çiçek bırakarak, dua etti.Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile ilk bombanın atıldığı ve üstü camla kaplanan yere karanfil bıraktı, 15 Temmuz Anıtı'nı inceledi. Törende şehit yakınları ve gaziler ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici, eski TBMM Başkanları, yüksek yargı organlarının başkanları katıldı. HDP'den TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş katılırken CHP ise sudan bahaneler ile katılmadı.