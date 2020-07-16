Millet Camisi’nde mevlit okutuldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında dün ülke genelinde öğlen namazı öncesi "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Mevlid Programı" yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Beştepe Millet Camii'nde gerçekleştirilen programa katıldı. Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, mevlitten bahirler okundu, Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu ilahiler seslendirdi. Gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dualar okudu.