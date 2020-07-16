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'den son dakika açıklaması

: "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:24 Son Güncelleme: 16.7.2020 10:51 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörisin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB DUYURDU: 3 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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MSB'den son dakika açıklaması
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