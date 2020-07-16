Öğrencileri, şehit Necmettin Öğretmen'i unutamıyor

Öğretmenlerini çok sevdiklerini ve unutamadıklarını ifade eden Subay, şöyle konuştu:

"Öğretmenimiz bizi çok iyi eğitti ve bizleri iyi birer öğrenci olarak yetiştirdi. Ben de onun gibi iyi bir öğretmen olup iyi öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Evimize gelirdi hep beraber çay içerdik hatta yemek yaptığımızda onu da davet ederdik. Onu çok özlüyoruz, keşke bizimle birlikte olsaydı ve hep birlikte yine okula gelseydik. Bizi hep desteklerdi ve yaramazlık yapmamamız için çok çabalardı, o çok iyi bir öğretmendi. Öğretmenimizin babası Hamit Yılmaz amca geldiğinde kendisine sarılıp elini öptüm, o çok üzülüyordu. Çocuklar onu da çok sevdi. Allah kimseye evlat acısı vermesin."