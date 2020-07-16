Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: Geceye yenilmeyenlere selam olsun

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 251 vatandaşı şehit ettiği 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında siyasiler paylaştıkları mesajlarla darbe girişimini bir kez daha lanetledi. İşte paylaşılan mesajlar:15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle.Ülkemizi on yıllarca geriye götüren eski darbelerin aksine 15 Temmuz, bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır. Güçlü devlet geleneğimiz ve aziz milletimizin demokrasiye bağlılığı, o geceyi, vesayetin tümden tasfiyesine vesile etmemize imkan tanımıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin verdiği mücadele ise hem bu vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış hem de geleceğe yeni, vesayetten arındırılmış tertemiz bir yol açmıştır.15 Temmuz, yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak bir ihanet hareketiydi. Can verdik, şehitler verdik ancak bu cennet vatanı hainlere teslim etmedik. Bizler de milletimizin bu kahraman duruşundan ilham alarak bakanlığımızın binasına 'Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıttık. Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız.Demokrasimize darbe indirmek, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran kahraman milletimizin gösterdiği fedakâr direnişle başarısızlığa uğratılmıştır. O gece, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek, ekonomimizi çökertmek amacında olanlara cevabı, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olan ve destansı bir mücadele gösteren aziz milletimiz vermiştir.15 Temmuz gecesi seçtikleri liderin ardında tek vücut olup iradesini canı ve kanıyla koruyan Türk milleti, ne kadar derine gizlense de varlığına sirayet etmiş ihaneti söküp atabileceğini, bu toprakları zehirlemek isteyen cerahati kurutabileceğini göstermiştir.15 Temmuz'da milletimiz tarihi şekillendirecek güçte bir irade ile darbecilerin planlarını başlarına yıkmış, demokrasisini, egemenliğini, hürriyetini muhafaza ederek bir destan yazmıştır. Bu destanın kahramanlarına ilelebet minnettarız.Zulme, darbeye, teröre karşı bu kutlu yürüyüş durmaz. Sırtını milletin duasına ve değerlerine dayayan bu yürüyüş durdurulamaz.O kapkara 15 Temmuz'da devletini sokaktan toplayan milletimize selam olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.