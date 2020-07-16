Son dakika: Ayasofya Camii için protokol imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. Tören Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleşti.

BAKAN ERSOY: İTİNA İLE KORUNACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Bugün imzalayacağımız protokol ile Ayasofya Camii'nin korunmasına ilişkin maddeler saptanmıştır. Ayasofya Camii itina ile korunacak. Dini faaliyetler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, restorasyon kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sultanahmet Meydanı'ndaki tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Birçok hazine değerimizi orada sergileyeceğiz. Bunun müjdesini de burada vermek istiyorum.