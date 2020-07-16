Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ayasofya Camii için protokol imzalandı

Son dakika: için protokol imzalandı

Son dakika haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Ersoy ve Erbaş kısa açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:45 Son Güncelleme: 16.7.2020 10:55 ABONE OL
Son dakika: Ayasofya Camii için protokol imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. Tören Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleşti.

BAKAN ERSOY: İTİNA İLE KORUNACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Bugün imzalayacağımız protokol ile Ayasofya Camii'nin korunmasına ilişkin maddeler saptanmıştır. Ayasofya Camii itina ile korunacak. Dini faaliyetler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, restorasyon kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sultanahmet Meydanı'ndaki tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Birçok hazine değerimizi orada sergileyeceğiz. Bunun müjdesini de burada vermek istiyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ayasofya Camii için protokol imzalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA