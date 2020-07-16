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Son dakika: Bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, teslim olmasını sağladığı terör örgütü PKK üyesi kişiyi ailesiyle görüştürdü. Görüşmeler neticesinde S. adlı erkek terör örgütü PKK üyesinin teslim olması sağlandı.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 13:23 Son Güncelleme: 16.7.2020 13:56 ABONE OL
Son dakika: Bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmasının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmalarının sağlanması için "aile ve birey" görüşmeleri yaptı.

Görüşmeler neticesinde S. adlı erkek terör örgütü PKK üyesinin teslim olması sağlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilen aile ile S. buluşturuldu.

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Son dakika: Bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı
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