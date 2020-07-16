Son dakika: Fransız Le Point'ten yeni provokasyon! Abdullah Ağar'dan çok sert tepki: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı gibi davranıyorlar

'Ayasofya, Libya, Suriye, Akdeniz; Erdoğan; Kapımızdaki Savaş'... Bu küstah ifadeler Fransız yayın organı Le Point'e ait. Dergi, Türkiye ile Fransa arasında gerilen ilişkilerin sonucunun savaş olduğu imasında bulundu. Küstah ifadelere Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sert sözlerle tepki gösterdi. Abartılı bir manşet olduğunu ifade eden Ağar, "Böyle bir cümle kuruyorsanız NATO dağılır. Savaş demek, NATO'nun dağılması demek. NATO'nun dağılmasını kim istiyor derseniz, yine Fransa istiyor." dedi. Ağar, Fransa ile, Irak'ta, NATO'da ve Azerbaycan'da da karşı karşıya gelindiğini söyledi.
LE POİNT: KAPIMIZDAKİ SAVAŞ
Le Point isimli dergi, savaş çığırtaknlığı yapan ve küstah ifadelerin yer aldığı bir manşet ile okuyucularının karşısına çıktı. Derginin kapağında, 'Ayasofya, Libya, Suriye, Akdeniz, Erdoğan; Kapımızdaki Savaş' ifadeleri yer aldı.
"EKSİK BAŞLIK ATMIŞLAR"
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, Fransız derginin küstah başlığının eksik kaldığını belirtti, "Sadece buralarda karşı karşıya değiliz. Irak'ta, Azerbaycan'da ve NATO'da da karşı karşıyayız. Bir takım Fransız siyasi figürler Kuzey Irak'ta da Türkiye'yi rahatsız eden bir strateji oluşturmaya çalıştılar. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında da Fransız izlerini yakalamak mümkün. Fransa sürekli Türkiye karşıtı bir tutum benimsiyor" dedi.
"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI FRANSA'NIN ÖNÜNE BİR TAŞ GİBİ OTURDU"
Fransa ile Türkiye'nin geçmişte de sürtüştüğünü ancak şu günlerde gerilimin en üst seviyeye çıkmasına da değinen Ağar, "Liderlerin arasında bir sürtüşme var. Bu bir parametre, ancak sadece buna bağlayamazsınız. Jeopolitik bir rekabet var. Fransa'nın yapmış olduğu aymazlıklara Türkiye hamleleri ile karşılık veriyor. Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı çok rahatsız ediyor. Çünkü Fransızlar yanlarına kar kalacak sanıyorlardı." diye konuştu.
Ağar, Türkiye'nin stratejik hamlelerine değindi, "Türkiye jeopolitik hesapları ve menfaatleri için attığı adımlar Fransa'nın önüne bir taş gibi oturdu." ifadelerini kullandı.
"KAF DAĞI'NIN ARDINDAKİ PERİ KIZI GİBİ DAVRANIYOR"
Fransız derginin manşetine değinen Ağar, "Abartılı bir yorum. Böyle bir cümle kuruyorsanız NATO dağılır demektir. Savaş demek, NATO'nun dağılması demek. NATO'nun dağılmasını isteyen kim derseniz yine Fransızlar. Türkiye'nin gemilerini taciz ettiğini söyleyerek NATO'ya başvurdular. İstediklerini alamayınca 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' gibi ifadeler kullandılar. Fransızlar NATO'nun dağılmasını istiyor. Fransa çok kibirli. Kaf Dağı'nın ardındaki peri kzıı gibi davranıyorlar. Ancak Türkiye eski Türkiye değil." dedi.