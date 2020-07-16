Son dakika: Fransız Le Point'ten yeni provokasyon! Abdullah Ağar'dan çok sert tepki: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı gibi davranıyorlar

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Son dakika: Fransız 'ten yeni provokasyon! 'dan çok sert tepki: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı gibi davranıyorlar

Son dakika haberi: 'nın önemli yayın organlarından küstah ifadelerin yer aldığı bir tasarım ile okuyucularının karşısına çıktı. Derginin kapağında, "Ayasofya, Libya, Suriye, Akdeniz; Erdoğan; Kapımızdaki Savaş" ifadeleri yer aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı , Fransız derinin kapağındaki küstah ifadelerin, çok abartılı ancak eksik olduğunu söyledi. Ağar, "Sadece buralarda karşı karşıya değiliz. Irak'ta, Azerbaycan'da ve NATO'da da karşı karşıyayız." dedi. Ağar, "Fransa çok kibirli, Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı gibi davranıyor." ifadelerini kullandı.

ONUR ŞAHANOĞLU ONUR ŞAHANOĞLU
Giriş Tarihi: 16.7.2020 12:55 Son Güncelleme: 16.7.2020 13:01 ABONE OL
Son dakika: Fransız Le Point'ten yeni provokasyon! Abdullah Ağar'dan çok sert sözler: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı sanıyorlar

'Ayasofya, Libya, Suriye, Akdeniz; Erdoğan; Kapımızdaki Savaş'... Bu küstah ifadeler Fransız yayın organı 'e ait. Dergi, Türkiye ile arasında gerilen ilişkilerin sonucunun savaş olduğu imasında bulundu. Küstah ifadelere Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı sert sözlerle tepki gösterdi. Abartılı bir manşet olduğunu ifade eden Ağar, "Böyle bir cümle kuruyorsanız NATO dağılır. Savaş demek, NATO'nun dağılması demek. NATO'nun dağılmasını kim istiyor derseniz, yine Fransa istiyor." dedi. Ağar, Fransa ile, Irak'ta, NATO'da ve Azerbaycan'da da karşı karşıya gelindiğini söyledi.

Son dakika: Fransız Le Point'ten yeni provokasyon! Abdullah Ağar'dan çok sert sözler: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı sanıyorlar

LE POİNT: KAPIMIZDAKİ SAVAŞ

isimli dergi, savaş çığırtaknlığı yapan ve küstah ifadelerin yer aldığı bir manşet ile okuyucularının karşısına çıktı. Derginin kapağında, 'Ayasofya, Libya, Suriye, Akdeniz, Erdoğan; Kapımızdaki Savaş' ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Fransız Le Point'ten yeni provokasyon! Abdullah Ağar'dan çok sert sözler: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı sanıyorlar

"EKSİK BAŞLIK ATMIŞLAR"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı , sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, Fransız derginin küstah başlığının eksik kaldığını belirtti, "Sadece buralarda karşı karşıya değiliz. Irak'ta, Azerbaycan'da ve NATO'da da karşı karşıyayız. Bir takım Fransız siyasi figürler Kuzey Irak'ta da Türkiye'yi rahatsız eden bir strateji oluşturmaya çalıştılar. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında da Fransız izlerini yakalamak mümkün. sürekli Türkiye karşıtı bir tutum benimsiyor" dedi.

Son dakika: Fransız Le Point'ten yeni provokasyon! Abdullah Ağar'dan çok sert sözler: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı sanıyorlar

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI FRANSA'NIN ÖNÜNE BİR TAŞ GİBİ OTURDU"

ile Türkiye'nin geçmişte de sürtüştüğünü ancak şu günlerde gerilimin en üst seviyeye çıkmasına da değinen Ağar, "Liderlerin arasında bir sürtüşme var. Bu bir parametre, ancak sadece buna bağlayamazsınız. Jeopolitik bir rekabet var. Fransa'nın yapmış olduğu aymazlıklara Türkiye hamleleri ile karşılık veriyor. Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı çok rahatsız ediyor. Çünkü Fransızlar yanlarına kar kalacak sanıyorlardı." diye konuştu.

Ağar, Türkiye'nin stratejik hamlelerine değindi, "Türkiye jeopolitik hesapları ve menfaatleri için attığı adımlar Fransa'nın önüne bir taş gibi oturdu." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fransız Le Point'ten yeni provokasyon! Abdullah Ağar'dan çok sert sözler: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı sanıyorlar

"KAF DAĞI'NIN ARDINDAKİ PERİ KIZI GİBİ DAVRANIYOR"

Fransız derginin manşetine değinen Ağar, "Abartılı bir yorum. Böyle bir cümle kuruyorsanız NATO dağılır demektir. Savaş demek, NATO'nun dağılması demek. NATO'nun dağılmasını isteyen kim derseniz yine Fransızlar. Türkiye'nin gemilerini taciz ettiğini söyleyerek NATO'ya başvurdular. İstediklerini alamayınca 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' gibi ifadeler kullandılar. Fransızlar NATO'nun dağılmasını istiyor. çok kibirli. Kaf Dağı'nın ardındaki peri kzıı gibi davranıyorlar. Ancak Türkiye eski Türkiye değil." dedi.

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Son dakika: Fransız Le Point'ten yeni provokasyon! Abdullah Ağar'dan çok sert tepki: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı gibi davranıyorlar
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