Son dakika: Fransız Le Point'ten yeni provokasyon! Abdullah Ağar'dan çok sert tepki: Kaf Dağı'nın ardındaki peri kızı gibi davranıyorlar

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI FRANSA'NIN ÖNÜNE BİR TAŞ GİBİ OTURDU"

Fransa ile Türkiye'nin geçmişte de sürtüştüğünü ancak şu günlerde gerilimin en üst seviyeye çıkmasına da değinen Ağar, "Liderlerin arasında bir sürtüşme var. Bu bir parametre, ancak sadece buna bağlayamazsınız. Jeopolitik bir rekabet var. Fransa'nın yapmış olduğu aymazlıklara Türkiye hamleleri ile karşılık veriyor. Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı çok rahatsız ediyor. Çünkü Fransızlar yanlarına kar kalacak sanıyorlardı." diye konuştu.

Ağar, Türkiye'nin stratejik hamlelerine değindi, "Türkiye jeopolitik hesapları ve menfaatleri için attığı adımlar Fransa'nın önüne bir taş gibi oturdu." ifadelerini kullandı.