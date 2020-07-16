Son dakika haberi: AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu İBB'yi topa tuttu: 114 projeyi durdurdular...

İBB'Yİ TOPA TUTTU

İBB Meclis'inde kürsüye çıkan Göksu, "Şimdi burayı iyi dinleyin bakın. İstanbul ile ilgili bir adım, bir metre bir şey yapmadığınız gibi, devam eden 350 şantiyeyi durdurdunuz. 10 milyarlık projeleri durdurdunuz. İlçe, ilçe listesi. Ne hikmet ise hepsi de AK Partili ilçeler, partizanlık yapmayacaklar ya. 114 tane projeyi durdurdunuz. Durdurdukları projeler arasında ne var biliyor musunuz? Bahçelievler'de engelli asansörünü bile durdurmuşlar. Bu projeler içinde neler var, kültür merkezleri, pazar yerleri, yeraltı otoparkları, bunları durdurdunuz." dedi.