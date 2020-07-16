Son dakika: Hayvan barınağında yürek yakan görüntüler! CHP'li belediye sessiz...

Ceyhan Belediyesi Hayvan Barınağındaki köpeklerin içler acısı görüntülerine, hayvansever ve siyasi çevrelerden tepki yağıyor.

Hayvan barınağının durumu ile alakalı gelen şikayetler ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar üzerine, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül yaptığı açıklamada, "Ceyhan Belediyesi hayvan barınağında büyük sıkıntılar olduğunu, bakımsızlıktan telef olan hayvanların toplu olarak gömüldüğünü ve ortadan kaldırıldığını daha önce duymuş ancak bu kadar insafsızlık olacağını düşünmemiştik. Barınakların hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapının gözden geçirilmesi şarttır" dedi.

