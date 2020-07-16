SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 16 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 16 Temmuz corona virüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 16 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Son dakika! 16 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir.

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2020 tarihine ait günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre 15 Temmuz 2020 tarihine ait vaka sayısı 947 ve vefat eden kişi sayısı ise 17. Bugün yapılan test sayısı 42.320. İyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısından fazla. İyileşen hasta sayısı 1013 olarak açıklandı.