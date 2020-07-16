Twitter’a siber saldırı

Sosyal medya platformu Twitter'da; Kanye West, Michael Bloomberg,Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları siber saldırı sonucu ele geçirildi.

Twitter hesapları nasıl 'hack'leniyor? Ünlülerin Twitter hesapları nasıl 'hack'lenerek şifreleri çalındı? | Video

Ele geçirilen hesaplardan elektronik bir para birimi olan bitcoin adresine para gönderilmesi karşılığında gönderilenin iki katı ödeme yapılacağı berlirtildi. Öte yandan söz konusu saldırıdan etkilenenler arasında Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'de yer aldı.

SON DAKİKA! Twitter hacklendi! Elon Musk, Kim Kardashian, Bill Gates, Obama...

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