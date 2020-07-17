83 milyon bayraklarla meydanlarda

15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tüm yurtta korona önlemleri çerçevesinde etkinlikler düzenlendi demokrasi nöbeti tutuldu.
Diyarbakır:
15 Temmuz Parkı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 138 gündür eylem yapan aileler de nöbete katıldı.
Gaziantep:
15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü anması korona önlemleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.
Bursa:
Kutlamaların adresi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldu. 251 Demokrasi Şehidi için Kur-an'ı Kerim okundu, mehter gösterileri ve 15 Temmuz oratoryosu sahnelendi.
Antalya:
Anma programlarının merkezi Cumhuriyet Meydanı oldu. 'Ulusal Yükseliş Anıtı'nın üstüne çıkan vatandaşlar bayraklarını salladı.
Trabzon:
Trabzon Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İsmail Ustaoğlu "FETÖ'nün alçaklarının, bu milletin tanklarını, uçaklarını, helikopterlerini acımasızca bu millete karşı kullanmasını asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.
Zonguldak:
Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ssaygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Erzurum:
Erzurumlular Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk Bayraklarıyla meydanları dolduran Erzurumlular, hain gecede şehit olanlar için tek bir ağızdan dualar etti.
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