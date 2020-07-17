83 milyon bayraklarla meydanlarda

15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tüm yurtta korona önlemleri çerçevesinde etkinlikler düzenlendi demokrasi nöbeti tutuldu.15 Temmuz Parkı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 138 gündür eylem yapan aileler de nöbete katıldı.15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü anması korona önlemleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.Kutlamaların adresi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldu. 251 Demokrasi Şehidi için Kur-an'ı Kerim okundu, mehter gösterileri ve 15 Temmuz oratoryosu sahnelendi.Anma programlarının merkezi Cumhuriyet Meydanı oldu. 'Ulusal Yükseliş Anıtı'nın üstüne çıkan vatandaşlar bayraklarını salladı.Trabzon Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İsmail Ustaoğlu "FETÖ'nün alçaklarının, bu milletin tanklarını, uçaklarını, helikopterlerini acımasızca bu millete karşı kullanmasını asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ssaygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.Erzurumlular Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk Bayraklarıyla meydanları dolduran Erzurumlular, hain gecede şehit olanlar için tek bir ağızdan dualar etti.SABAH