9 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtilerek, hava harekâtıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği ifade edildi. Bakanlıktan, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/ YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" bilgisi verildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde de 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bu arada Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında icra edilen arama tarama faaliyetinde 1200 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildi. Tünelde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. ANKARA