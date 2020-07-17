Arkalarında iki eş ve iki çocuk kaldı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceki akşam Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çatışma çıktı. Yaralanan 4 Özel Harekât polisi, helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak polis memurları Muhammed Demir (31) ile Anıl Kemal Kurul (29), tüm müdahalelere kurtarılamadı ve şehit düştü.Şehit polis memurları için Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Demir'in eşi Hilal Demir, Kurul ile silah arkadaşları katıldı. Şehitlerden Kurtul'un 6 aylık kızı Öykü, Demir'in 2 yaşındaki kızı Afra da tören alanına getirildi. Cenazelerin tören alanına getirilişi sırasında selam duran Hilal Demir, Soylu'ya "Vatan sağolsun" dedi. Kızı ile birlikte şehit eşini uğurlayan Hilal Demir, "Gurur duyuyorum seninle. O çok istediğin mertebeye ulaştın. Ben de senin izinden geleceğim. Ben onu görmek istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.Bu sırada Hülya Kurtul da gözyaşlarına hakim olmadı. Demir'in naaşı Sivas'a, Kurtul'un naaşı ise Hatay'a gönderildi. Hilal Demir, Sivas'taki tören öncesinde ise "Şehit geliyor, gururumuz geliyor, ağlamayın. Sırtından vurdular ama gülümseyerek gitti" açıklamasını yaptı.Şehit Demir'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demir'in babası İbrahim Demir'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. İbrahim Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Bu arada Erdoğan, şehit polis memurları Kurtul ve Demir'in ailelere birer başsağlığı mesajı da gönderdi.Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) şehit olduğu haberi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Adem- Ayşe Üstüner çifti 2 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşarken, ailenin yaşadığı binaya Türk Bayrağı asıldı. Üstüner'in 1.5 yıllık evli olduğu, eşi Elif Üstüner'in de Ankara'da yaşadığı belirtildi.Şehit Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın (31) Ankara Yenimahalle'deki baba ocağında yas var. Şehidin acı habareni alan eşi Hilal Altunbaş gözyaşları boğuldu. Şehidin bir yaşında Göktürk isminde oğlu vardı.Uçuş teknisyeni polis Mustafa Keskin'in (28) ailesi de Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşıyordu. Aynı apartmanda oturan anne Nuray Keskin ile şehidin eşi Büşra, gözyaşlarına boğuldu. Babasını yaklaşık 2 yıl önce kaybeden Keskin'in mesleğe 2012'de başladığı, evli ve 1 yaşında Ali isminde oğlu olduğu öğrenildi.Şehit olan polis Burak Derya'nın (28) Mersin'in Anamur ilçesindeki evine ateş düştü. Şehit Derya'nın keşif uçuşuna çıkmadan önce ailesiyle telefon görüşmesi yaptığı ve uçuşta görev alacağını söylediği öğrenildi. Görüşmeden birkaç saat sonra televizyonda uçağı düştüğünü öğrenen baba Özcan Derya'nın oğlunu aradığı ancak cevap alamayınca şehit olduğunu hissettiği kaydedildi.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) şehit olduğu haberi, Bursa Nilüfer'de bulunan baba evine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin geçtiğimiz yıl babası Ahmet Aydoğan'ı kaybettiği, annesi Mediha Aydoğan'ın ise bir aydır şehidin yanında olduğu öğrenildi.Şehit polis Onur Ramazan Bayram'ın (30) memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde acı haberi alan anne Semra ve baba Nail Bayram gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan şehidin 8 yıldır polis olduğu belirtildi.Şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27), İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına da ateş düştü. Enne Zakire ve baba Mustafa Güzelay gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit komiser yardımcısının, kendisi gibi polis olan 3.5 aylık eşi Gözde Güzelay'ın da Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. Güzelay 2007'de Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu