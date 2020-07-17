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: Risk analistleri aranıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Risk analistleri aranıyor’ mesajını paylaşarak vatandaşları, risk analizi yapıp, kalabalıklara girmemeleri konusunda uyardı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:51 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:53 ABONE OL
Bakan Koca: Risk analistleri aranıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Risk analistleri aranıyor' mesajını paylaşarak vatandaşları, risk analizi yapıp, kalabalıklara girmemeleri konusunda uyardı.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Risk analistleri aranıyor; Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? Kovid-19'a karşı birer risk analisti olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca: Risk analistleri aranıyor
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