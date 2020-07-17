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Bakan Koca’dan havuz ve plajlarla ilgili flaş uyarı! “Üçüncü şahıslı tüm yerlerde…”

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" ifadelerine yer verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:52 Son Güncelleme: 17.7.2020 16:55 ABONE OL
Bakan Koca’dan havuz ve plajlarla ilgili flaş uyarı! “Üçüncü şahıslı tüm yerlerde…”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.

"KURALLARA UYULURSA TATİLİN KALİTESİ ARTAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca’dan havuz ve plajlarla ilgili flaş uyarı! “Üçüncü şahıslı tüm yerlerde…”
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