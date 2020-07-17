Başkent’te meclis nöbeti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcular, TBMM'de demokrasi nöbeti tuttu. Nöbete katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birer konuşma yaptı. Nöbet sırasında Ömer Halisdemir'in şehit edildiği saatte kırmızı ve beyaz renkte balonlar uçuruldu. Şentop, Kasapoğlu ve iki milli sporcu, Meclis'te ilk bombalanan alana karanfil bıraktı. Demokrasi nöbeti, Meclis Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından sona erdi. Vatandaşlar , şehit yakınları ve gaziler ise Kızılay Milli İrade Meydanı'nda, 1. TBMM ve Kızılay Meydanı'nda nöbet tuttu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kızı Fatma Zehra Oktay ile Kızılay'da nöbeti tutan vatandaşları ziyaret ederek gazilerle bir süre sohbet etti. Oktay, "Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü şehitlerimizin, gazilerimizin kanına borçluyuz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki konuşmasında "15 Temmuz'un arkasında kim varsa terör örgütü PKK'nın arkasında da o var. 15 Temmuz, bize çelme takmaya çalışanlara karşı, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim yeni bir dirilişimiz oldu" diye konuştu.