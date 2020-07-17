Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

'da 'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

'nin ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 17:13 Son Güncelleme: 17.7.2020 17:24 ABONE OL
Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Alkan Köyü Derin Tepe mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 odalı mağarada, 8 KW jeneratör, 15 elektrikli fünye, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet 57 mm GTT (Geri Tepmesiz Top) mühimmatı, 51 adet uçaksavar mühimmatı, 2 akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 adet hilti ucu, 20 litre benzin ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA