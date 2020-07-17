Evlat nöbetinde 15’inci buluşma

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 11 yıl önce kaçırılan oğlu Tayfur için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine 2 gün önce katılan anne Sever Fidan'ın 11 yıllık özlemi sona erdi. Terör örgütünden kaçarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan Tayfur, annesiyle buluştu. Sever Fidan, 11 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Tayfur'u Kandil'in elinden kurtarmak için Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetine katıldı. Elinde yıllardır göremediği oğlunun fotoğrafı 14 Temmuz günü eyleme katılan Sever Fidan, annelerin oturma eylemini televizyonda gördüğünü belirterek, "Ben de katılmaya karar verdim. Biz hayatta olduğumuz sürece devletimizin yanında olacağız. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu onlar götürdü, geri getirsinler. Oğlum bana teslim edilene kadar buradan kalkmayacağım" dedi.Diyarbakır'da kurulan çadırda eylemini sürdüren anne Sever, oğlunun teslim olduğu haberini yetkililerden aldı. Annesinin oturma eylemine katıldığını öğrenen Tayfur Fidan, Suriye'de terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Suriye sınırında yer alan Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut birliklerine teslim olan Tayfur Fidan, işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.PKK'lı Tayfur Fidan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde ailesi ile buluştu. Anne Sever Fidan, gözyaşları içinde oğluna sarıldı, Kürtçe ağıtlar yaktı. Görüşmenin ardından Tayfur Fidan, ifadesine başvurulmak üzere sorguya alındı. Tayfur Fidan ile birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu.