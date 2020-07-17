İnternette Kovid-19'u ararken dikkat! Mağdur ediyorlar...

Bu yılın ikinci çeyrek raporunun salgının etkilerinin sıcak şekilde hissedildiği, eğitim, toplantı ve çalışmaların uzaktan yapıldığı bir dönemi kapsadığına işaret eden Biçer, raporu beklemeden de tespit ettikleri bazı zafiyetler ve alınabilecek tedbirlere ilişkin ayrı çalışmalar yayımladıklarını bildirdi.

Bu dönemde özellikle görüntülü görüşme ve toplantı platformlarının zafiyetleri ve nasıl istismar edilebileceğine dair tespitlerin öne çıktığına dikkati çeken Biçer, bu ortamların ihtiyaç duyacağı bant genişliği veya sunucu servislerinin nasıl saldırı altında kalıp erişilemez hale gelebileceğini rapora taşıdıklarını belirtti.