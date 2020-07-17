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Son dakika: MSB: Hudut birliklerimiz faaliyetlerini sürdürüyor

, hudut birliklerinin sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğünü, , ve Hakkâri hudut hattında kaçak sigara ve uyuşturucu ile 189 tabanca ve 28 av tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 14:01 Son Güncelleme: 17.7.2020 14:02 ABONE OL
Son dakika: MSB: Hudut birliklerimiz faaliyetlerini sürdürüyor

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 'Gözcüsüyüz vatanın, her karış toprağının' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 adet tabanca, 28 adet av tüfeği, 780 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 antipersonel mayını ve çok sayıda ilaç ele geçirildi" denildi.

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Son dakika: MSB: Hudut birliklerimiz faaliyetlerini sürdürüyor
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