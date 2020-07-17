Sokağa çıkma kısıtlaması son dakika: 31 Temmuz-3 Ağustos bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu yıl 31 Temmuz 2020 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı merak edilirken son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Gelecek resmi açıklamaya gözlerini çevirenler için; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve corona vaka sayısının seyrine göre birtakım kısıtlamaların gelebileceğinin altını çizmişti. Peki; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Bayramda sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.