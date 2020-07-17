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Son dakika: Başkonsolosluğu görevlisi için istenen ceza belli oldu...

Son dakika haberi: 'nin Başkonsolosluğu'nda görevli 'ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:09 Son Güncelleme: 17.7.2020 11:19 ABONE OL
Son dakika: ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk için istenen ceza belli oldu...

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise beraati istendi.

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Son dakika: ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk için istenen ceza belli oldu...
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