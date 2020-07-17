Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesinden grip aşısı uyarısı! Corona virüsüne karşı korur mu?

'EYLÜL-EKİM'DE ARTIŞ OLABİLİR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, henüz birinci dalganın devam ettiğini ifade ederek, "Birinci dalga tamamlanacak ki ikinci bir dalgadan bahsedelim. Ama eylül-ekim aylarında mevsimsel griplerin de işin içerisine girmesiyle birlikte ve kapalı alanlarda insanların birbirine daha kısa mesafeli durmasının da bunda etkili olacağını düşünüyoruz ki tüm bunların etkisiyle eylül-ekim aylarının sonrasında grip ve koronavirüs vakalarında artış olması mümkün olabilir. O yüzden bizim bu günlük yeni vaka sayılarıyla sonbahara girmememiz gerekiyor. Bizim sonbahardan önce bu sayıları çok daha alt düzeylere çekmemiz gerekiyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine düşen her şeyi yaptı. Bundan sonra artık bizim birey olarak ne kadar tedbirlere uyduğumuz önemli. Hepimiz artık maske, mesafe, hijyen tedbirlerini uygulamamız gerektiğini biliyoruz. İşte biz bu tedbirleri ne kadar benimseyip, günlük yaşantımızda bunu ne kadar uygularsak bizim yeni vaka sayılarımızın sonbahara gelmeden düşürmemiz mümkün olacak. Bunu da tedbirlere harfiyen uyarak sağlayacağız" ifadelerini kullandı.