Son Dakika Haberler | 17 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka ve iyileşen hasta sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ederek sık sık uyarılar paylaşıyor. Son üç gündür paylaşılan corona virüsü vaka sayısı, Haziran ayının başlarındaki binli rakamların altına indi. Peki, 17 Temmuz koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı? Bu başlık altında sağlık Bakanı fahrettin koca tarafından paylaşılan koronavirüsü vaka sayısı ve diğer veriler yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?